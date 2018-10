Riace, Mimmo Lucano si difende: “ho celebrato un solo matrimonio e non era combinato, tutto regolare”

4 ottobre 2018 13:28

Le parole del sindaco di Riace, Domenico Lucano uscendo dal palazzo di giustizia di Locri

“Perche’ parlano di matrimoni al plurale? E’ stato solo uno, ma non e’ stato combinato. Abbiamo fatto le pubblicazioni, come in tutte le cose regolari. Mi sembra una cosa assurda, c’e’ stato un passaggio del Gip che dice “purtroppo e’ un reato di umanita‘””. Lo ha detto il sindaco di Riace, Domenico Lucano, uscendo dal palazzo di giustizia di Locri, dove e’ comparso davanti al Gip per l’interrogatorio di garanzia. Lucano e’ stato arrestato martedi’ per aver favorito l’immigrazione clandestina combinando, secondo l’accusa, matrimoni irregolari, oltre che per aver affidato in maniera irregolare il servizio di raccolta rifiuti nel suo Comune.