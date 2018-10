Riace, Mimmo Lucano si affaccia, mostra il pugno chiuso e si fa intervistare agli arresti domiciliari: adesso rischia il carcere

7 ottobre 2018 10:45

Riace, Mimmo Lucano si affaccia alla finestra dagli arresti domiciliari e mostra il pugno chiuso. Poi l’intervista in cui si difende da tutte le accuse

Ieri durante la manifestazione di solidarietà, il Sindaco (sospeso dall’incarico) di Riace Mimmo Lucano si è affacciato dalla finestra della sua abitazione e ha mostrato il pugno chiuso salutando i manifestanti. Un gesto ai limiti della legalità: una persona ristretta agli arresti domiciliari, infatti, non può “comunicare con i terzi” anche se può affacciarsi alle finestre della propria abitazione. Evidentemente, però, il gesto di Lucano era rivolto ai manifestanti, un modo per comunicare con l’esterno. Dopotutto l’inchiesta Xenia che ha portato agli arresti domiciliari, ha dimostrato come il Sindaco (sospeso) di Riace non fosse così tanto attento e preoccupato al rispetto delle leggi. Ieri non s’è limitato ad affacciarsi dalla finestra e salutare i manifestanti col pugno chiuso: Lucano s’è fatto anche intervistare dall’agenzia AGI. Un gesto che nel 2017 ha portato al carcere l’ex Sindaco di Abano Terme, Luca Claudio: si ritrovava agli arresti domiciliari e si è fatto intervistare da un giornale locale violando l’obbligo di non “comunicare con terzi“. Così il GIP ha deciso di mandarlo in galera. Lo stesso provvedimento che adesso rischia Lucano.

Riace, Mimmo Lucano e l’intervista

Nell’intervista all’AGI, Lucano – che ha parlato come se fosse ancora Sindaco nonostante dopo gli arresti sia stato sospeso dall’incarico – si è difeso a 360° da tutte le accuse: “Per quello che riguarda la mia famiglia, se io avessi avuto tutte queste possibilità non avrei lasciato i miei figli che vivono in condizioni non dico di indigenza ma forse poco manca. Riace non prende più soldi degli altri progetti, il budget e’ uguale. Quello che e’ stato visto anche in una maniera secondo me non approfondita e che ha dato spazio a delle interpretazioni che addirittura hanno avuto queste evoluzioni giudiziarie, in realtà e’ stata la chiave per Riace, la chiave del successo, se mi posso permettere. Perche’ l’accoglienza non puo’ essere un albergo dove entrano ed escono, non puo’ essere cosi’, soprattutto nelle nostre realta’, quando finiscono i progetti noi non ci possiamo permettere che le persone rimangano cosi’, in balia del nulla e che addirittura in alcune aree possano diventare manodopera per la criminalita’ organizzata che e’ il vero problema dei nostri territori. Allora abbiamo fatto accoglienza e integrazione, secondo le valutazioni che mi vedono in questa condizione oggi abbiamo distratto le somme, ma non e’ una distrazione di somme, quella e’ stata una coerenza, e da qui il successo di Riace“.

Sul governo e su Salvini, Lucano è stato molto chiaro: “Non c’entra niente con il mio arresto, le elezioni sono state il 4 marzo 2018 e queste avversioni e questo spazio che si restringe e’ iniziato tanto prima. Sono alcuni anni che c’e’ questo livello di tensioni e di avversioni, e’ come un tiro incrociato. Questo pero’ non significa che nella mia valutazione politica dal 4 marzo in poi, da quando si e’ formato questo nuovo governo, non ci sia una preoccupazione in più, perché ovviamente le politiche dell’accoglienza oggi vanno in un’altra direzione, completamente all’opposto dell’orientamento politico di quello che e’ accaduto a Riace. Ci sono una visione della societa’ e del mondo diametralmente opposte. Noi a Riace Stiamo resistendo perché dopo tanti anni si era creato un certo processo che per un po’ di tempo e’ in grado di sopportare tutto questo caos che si e’ creato per via dei tagli ai contributi ma anche per via del blocco degli inserimenti per cui anche la mission dell’accoglienza e’ venuta meno se non fosse stato che abbiamo accettato delle persone che spontaneamente si sono presentate a Riace perche’ avevano necessita’ di essere accolte, allora in qualche modo io avevo capito queste difficoltà. Non e’ solo una partita economica ma se a Riace non ci fossero piu’ queste persone alcuni servizi verrebbero meno. Abbiamo l’asilo nido multietnico, l’ambulatorio medico che abbiamo costruito grazie alla collaborazione del centro radiologico di Siderno, abbiamo tantissime attivita’ artigianali, laboratori, stiamo ultimando la fattoria didattica, abbiamo un frantoio oleario che e’ un gioiello di tecnologia, abbiamo nel corso del tempo in qualche modo costruito i presupposti per creare non solo condizioni per l’accoglienza ma anche per l’integrazione. Accoglienza integrata, queste due parole racchiudono il senso di che cosa significa utilizzare queste risorse anche pubbliche per portare magari in maniera relativamente veloce i rifugiati nelle condizioni di avere un’autonomia“.

“Spero di tornare a essere una persona normale, libera, che non deve subire questi condizionamenti anche perche’ sul piano psicologico lasciano un segno. Voglio tornare a essere una persona libera come tutti” ha concluso Lucano, che si trova agli arresti domiciliari per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e fraudolento affidamento diretto del servizio di raccolta rifiuti, commentando l’annuncio dei suoi legali di ricorrere al Tribunale del riesame per chiedere l’annullamento della misura cautelare.

Intanto il procuratore di Locri Luigi D’Alessio ha dal suo canto annunciato ricorso perchè “abbiamo un’idea fondata che siano stati commessi reati ben più gravi, tra cui la sottrazione di somme che lo Stato aveva erogato per quel progetto, almeno 2 milioni. Quei soldi non sono stati rendicontati, sono spariti. Riteniamo che Lucano li abbia utilizzati per fini personali. Abbiamo riscontri di grosse spese di viaggi e di beni per la compagna di Lucano, incompatibili con il suo stipendio da sindaco. E a volte il tornaconto personale può essere anche politico, d’immagine“. Ora “stiamo preparando ricorso al Riesame, ma nelle more andremo avanti con la richiesta di rinvio a giudizio per tutti i reati. Nessun accanimento, ma ritengo che gli elementi siano sufficienti”.