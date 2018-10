Riace, Mimmo Lucano: “accetto con il cuore l’invito del Sindaco di Napoli De Magistris”

18 ottobre 2018 16:55

Le parole di Domenico Lucano sindaco di Riace dopo la proposta del sindaco di Napoli pronto ad ospitarlo dopo il divieto di dimora

“Accetto con il cuore l’invito del sindaco de Magistris“. Lo ha detto il sindaco di Riace Domenico Lucano, stamattina ai microfoni di Radio Crc, durante la trasmissione Barba e Capelli. In collegamento anche il primo cittadino di Napoli che ieri si era detto pronto ad ospitare Lucano sottoposto al divieto di dimora a Riace. “De Magistris – ha aggiunto Lucano secondo quanto riferisce una nota – e’ uno dei sindaci che ammiro di piu’ e che conosce bene la nostra terra. Mi trovo in una condizione che non avrei mai immaginato, ma non faccio un passo indietro. Oltre a dimostrare la mia innocenza personale, credo che questa vicenda, in un momento storico particolare, possa dare un contributo ad un’idea di politica che va in direzione opposta rispetto a cio’ che sta accadendo in questo Paese”. “Il problema di Riace – ha detto de Magistris – non e’ l’immigrazione, ma l’emigrazione, lo spopolamento di quella terra. Solo chi non conosce Riace non capisce cosa sia accaduto li’ in questi anni. Lucano e’ stato punito perche’ considerato socialmente pericoloso. Riace deve diventare la roccaforte della resistenza del nostro Paese, per l’attuazione dei valori costituzionali. Questa lotta la vinceremo insieme“.