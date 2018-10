Responsabilità Sociale di Impresa: focus all’Università di Messina

31 ottobre 2018 14:29

Al Dipartimento di Economia di Messina una lezione su “Responbilità Sociale di Impresa”

“Responsabilità Sociale di Impresa” è stata l’affascinate tematica oggetto di una lezione presso il Dipartimento di Economia di Messina. I corsisti della laurea magistrale in consulenza e professione con indirizzo “Social accountabily” hanno avuto modo di saggiare la preparazione e professionalità del barcellonese Alessandro Perlongo, titolare di Energetica Etica.

L’incontro è stato organizzato in collaborazione con la proff.ssa Pulejo, ordinario di economia aziendale e dal dott. Nicola Rappazzo, prof. di Analisi Finanziaria.

Ha preso parte all’incontro anche un’altra azienda di eccellenza del Territorio e Partner di Energetica Etica che è Alberti Caminetti di Rodì Milici. La responsabile comunicazioni dell’azienda Vera Aliberti ha illustrato il percorso aziendale che ha portato alla realizzazione di generatori a biomassa di alta efficienza e che rispondono ai più stringenti requisiti ambientali, non sono mancati gli interventi degli studenti alla luce del loro interesse per questa realtà.

Alessandro Perlongo, invece, in quanto titolare di Energetica Etica, la realtà barcellonese che si occupa di migliorare la vivibilità, quindi il comfort e i consumi energetici delle abitazioni, ha fatto conoscere la sua passione, disquisendo su cosa rappresenta per lui la responsabilità sociale di impresa. Alessandro lo ha fatto partendo da lontano, o meglio dalle basi:

Il nucleo che comprende identità dell’individuo e quindi la sua necessaria costruzione al di fuori dall’omologazione;

Dalla creazione di obiettivi comuni che si intreccino con quelli personali, in un’ottica No Nimby (acronimo inglese per Not In My Back Yard, lett. “Non nel mio cortile”);

Dei Valori, dell’ecosistema aziendale, della costruzione delle Partnership sotto un’ottica di Valore delle Persone;

Della creazione di Energetica Etica e della Prima Demo-House dimostrativa sull’efficienza Energetica di tutto il Sud Italia, e delle sue importanti realizzazioni sul territorio;

Fino ad approdare, in un altro tema che per Perlongo è molto caro e sentito, che riguarda la sostenibilità ambientale.

Soffermandosi su questo ultimo punto, ha dimostrando che il suo operato è quello di far beneficiare le persone di importanti risparmi energetici e di migliorare notevolmente il comfort abitativo. Lo stesso Perlongo ha fatto, poi, conoscere il CETRI-TIRES, come membro del comitato scientifico, che è un organismo europeo di studi incentrato su un nuovo modello energetico distribuito, interattivo e democratico come proposto da Jeremy Rifkin. Attraverso la visione di una breve sintesi del film sulla Terza Rivoluzione Industriale di Jeremy Rifkin, si è sottolineata l’importanza della sostenibilità ambientale.