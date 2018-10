Messina: approvato il nuovo Regolamento del Consiglio Comunale

Il Consiglio comunale, dopo avere accolto quattro emendamenti, ha approvato, con venticinque voti favorevoli, quattro astenuti e nessuno contrario, l’atto di indirizzo integrativo per l’assegnazione dei restanti alloggi, di cui all’intervento “Costruzione di 4 edifici per complessivi 50 alloggi e 10 botteghe ed opere di urbanizzazione, in località Annunziata Matteotti – ambito A”. Successivamente l’Aula, dopo avere accolto un maxi-emendamento e tre emendamenti e averne bocciati tre, ha approvato, con ventisette voti favorevoli, due contrari e un astenuto, il nuovo regolamento del Consiglio comunale. Sentita la conferenza dei capigruppo, il Consiglio è stato aggiornato a lunedì 8, alle ore 10.30, in seduta ordinaria. Per sabato 6, alle 9.30, è fissata invece una seduta straordinaria per la presentazione della relazione di inizio mandato del sindaco Cateno De Luca.