11 ottobre 2018 15:53

A Reggio Calabria il workshop di aggiornamento tecnico sportivo Asc. Saranno presenti i massimi vertici Asc, figure di spicco del mondo CONI e Confcommercio

Il comitato Asc di Reggio Calabria in linea con la “mission del nostro ente e nella piena consapevolezza che lo sport trova la propria massima espressione, nel rispetto delle regole e dei parametri che il coni dispone, per questo ed altri motivi con il supporto di Asc academy nazionale, organizza il 20/21 ottobre 2018 presso il palazzo della città metropolitana (sala perri) il primo “pilates – yoga – personal trainer- fitness” le discipline della danza sportiva, rilasciando diploma e tesserino tecnico abilitante”. Saranno presenti i massimi vertici Asc, figure di spicco del mondo CONI e Confcommercio, che porteranno in riva allo stretto la loro professionalità’ ed esperienza accademica, utili al riconoscimento delle competenze fin qui acquisite da ogni aspirante tecnico. Il Comitato Provinciale Di Reggio Calabria sarà a disposizione di tutti coloro che vorranno informazioni presso la propria sede sita in Via zecca N°7 all’interno di Confcommercio Reggio Calabria, oppure tramite mail all’indirizzo info@ascreggiocalabria.it o telefonicamente al numero 3281722070″.