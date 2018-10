Reggio Calabria: i “Volontari Vagabondi” hanno concluso il suo lungo viaggio di solidarietà itinerante

27 ottobre 2018 13:16

“Volontari Vagabondi”, il progetto ideato e realizzato sul territorio della provincia reggina dall’A.vo.n.i.d. Onlus – Associazione Volontari Non Vedenti Ipovedenti e Disabili, dopo 19 mesi di intensa attività, ha concluso il suo lungo viaggio di solidarietà itinerante. “Volontari Vagabondi”, progetto esemplare di utilità sociale con capofila l’A.vo.n.i.d. Onlus e partner la Pro Loco del Comune di Roghudi, la Cooperativa sociale Nautilius e l’Associazione Sociologi Italiani, è stato sostenuto da “Fondazione Con il Sud”, ente non profit privato nato dall’alleanza tra le fondazioni bancarie e il mondo del terzo settore e del volontariato per promuovere l’infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno, cioè percorsi di coesione sociale e buone pratiche di rete per favorire lo sviluppo del Sud. I risultati del progetto verranno illustrati nell’evento finale che si terrà martedì 30 ottobre, alle ore 11.00, presso la Sala Conferenze “F. Perri” di Palazzo “Corrado Alvaro”, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria in Piazza Italia. L’evento, che ha ricevuto il patrocinio morale della Città Metropolitana, vedrà la presenza dei rappresentanti delle istituzioni locali che hanno aderito e delle associazioni partner che hanno affiancato l’Avonid. A moderare i lavori sarà la giornalista Maria Teresa D’Agostino; relazioneranno la Responsabile del progetto Monica Moscia, che esporrà i risultati dell’iniziativa, e l’oculista Dott. Roberto Polito, che si soffermerà sull’analisi dei dati dello screening per la prevenzione visiva denominato “Non perdiamoci di vista”. Interverranno poi alcuni professionisti volontari con una testimonianza diretta, oltre che un utente beneficiario. “Volontari Vagabondi” ha raggiunto con le consulenze gratuite a domicilio e lo screening oculistico itinerante oltre 2.500 utenti su ben 22 comuni della provincia di Reggio Calabria. “Volontari Vagabondi”, l’evoluzione della solidarietà… ed il viaggio continua!