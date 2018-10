2 ottobre 2018 17:43

Grossa perdita d’acqua tra via Enotria e via Monte San Michele a Reggio Calabria: situazione disastrosa per i residenti

Un lettore di StrettoWeb ha segnalato alla Redazione la situazione disastrosa in cui versa la zona tra via Enotria e via Monte San Michele a Reggio Calabria. Da un mese circa infatti una grossa perdita d’acqua interessa il quartiere causando disagi e pericoli. Tra buche e acqua i residenti sono costretti a vivere in condizioni degradanti. Necessario un intervento proficuo delle istituzioni al fine di riportare la zona nella normalità.