Reggio Calabria, uomo investito da treno mentre raccoglieva fichi d’india a bordo dei binari tra Gallico e Villa San Giovanni: trasportato d’urgenza in ospedale

21 ottobre 2018 15:10

Uomo investito a Reggio Calabria mentre raccoglieva fichi d’india a bordo dei binari

Un uomo, del quale ancora non sono state rese note le generalita’, è stato investito dal treno Intercity Reggio Calabria- Milano 1588 mentre stava raccogliendo fichi d’india a bordo dei binari tra Gallico e Villa San Giovanni. L’uomo è stato trasportato in ospedale dai soccorritori del 118 che sono prontamente intervenuti sul posto. Le sue condizioni a quanto si e’ appreso, non sarebbero gravi. Sul posto è intervenuta anche la Polfer che ha avviato gli accertamenti per fare chiarezza sulla dinamica di quanto accaduto. Il traffico ha subito uno stop di circa mezzora e poi e’ ripreso dapprima su un binario unico e poi in entrambi i binari. Trenitalia ha fornito assistenza, nella stazione di Villa San Giovanni, ai passeggeri dell’Intercity coinvolto nell’incidente.