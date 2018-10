A Reggio la presentazione del corso di “Cultura e tradizioni della Calabria”

22 ottobre 2018 13:39

Lunedì 29 ottobre 2018 alle 12:30 presso l’Aula Magna “Giuseppe Reale” dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” si terrà la presentazione del corso di “Cultura e tradizioni della Calabria”. Anche quest’anno la Regione Calabria, di concerto con l’Università per Stranieri di Reggio Calabria e l’Università della Calabria di Cosenza, ha indetto una selezione per la partecipazione ad attività formative mirate alla promozione ed all’accrescimento del legame delle nuove generazioni di discendenti di seconda-terza generazione degli emigrati calabresi residenti all’estero con il territorio di origine. Il corso, che si svolgeràdal 29 ottobre all’11 novembre, ha l’obiettivo di promuovere e valorizzare la conoscenza della cultura italiana ed in particolare del contesto regionale calabrese. Tale attività rappresenta un’importante occasione, per i 15 giovani oriundi, provenienti dall’Argentina, dal Brasile e dall’Uruguay, di riscoperta delle loro origini attraverso lo scambio e l’integrazione interculturale nonché la conoscenza della cultura e della tradizione calabresi. Le discipline che si alterneranno abbracceranno diversi ambiti:

Tradizioni popolari calabresi

Arte e Archeologia in Calabria

Cinema calabrese

Cucina calabrese

Cultura e civiltà della Calabria

Musica calabrese

Storia della Calabria

Letteratura calabrese

I moduli saranno composti da 5 ore ciascuno e le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì per 5 ore al giorno in orario pomeridiano; agli studenti che vorranno frequentare in contemporanea i corsi ordinari di lingua e cultura italiana, dalle 9:00 alle 12.30, sarà assegnata una borsa di studio. A conclusione del Corso agli studenti sarà rilasciato un attestato di frequenza. Durante il soggiorno per i corsisti saranno organizzate attività extra didattiche:

– viaggio di istruzione a Bova e Pentedattilo

– visita guidata al Museo Archeologico Nazionale della Magna Grecia

– visita guidata al Palazzo della Cultura “Pasquino Crupi”

– tour della città di Reggio Calabria

– “tour del Bergamotto” c/o l’azienda Il Bergamotto (Amendolea, RC) con visita guidata e pranzo a base di prodotti tipici.