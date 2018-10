Reggio Calabria: 50 bambini in visita all’Ufficio postale di via Miraglia

23 ottobre 2018 15:54

Reggio Calabria: 50 bambini delle terzi classi dell’Istituto Primario “De Amicis” hanno visitato l’Ufficio postale di via Miraglia

Questa mattina circa 50 bambini delle terzi classi dell’Istituto Primario “De Amicis” di Reggio Calabria hanno visitato l’Ufficio postale di via Miraglia, accompagnati dalle loro maestre. L’iniziativa rientra in un percorso didattico-educativo incentrato sul valore della corrispondenza come mezzo di comunicazione. I giovani ospiti sono stati ricevuti nel Palazzo delle Poste dal responsabile Filatelia Aldo Alabiso che ha illustrato loro il mondo postale, in particolare il percorso che fanno le nostre lettere, dalla loro affrancatura alla spedizione, passando dai centri di smistamento alla consegna dei portalettere sul territorio. L’incontro è poi terminato all’interno dell’Ufficio postale dove i bambini hanno scoperto i servizi offerti dagli sportelli e, prima di tornare sui banchi di scuola, hanno visitato la mostra filatelica dal titolo “Le Missioni Militari Italiane Internazionali di Pace all’estero” inaugurata nei giorni scorsi.