Porti, Toninelli a Reggio Calabria: “faremo nuovo piano nazionale della portualità”

1 ottobre 2018 17:13

Le parole del ministro dei Trasporti ed infrastrutture Danilo Toninelli oggi a Reggio Calabria

“Sul porto di Gioia Tauro il dossier e’ aperto. Ho ereditato un ministero con tanti dossier aperti e praticamente tutti gestiti molto male, compreso Gioia Tauro. Faremo un piano nazionale della portualita’ con nuove regole certe, anche sulle concessioni, e si apriranno spazi di sviluppo economico importanti soprattutto in un porto tanto importante, ma cosi’ poco attivo e attivato, come quello di Gioia Tauro“. Cosi’ all’agenzia Dire il ministro dei Trasporti ed infrastrutture, Danilo Toninelli, oggi a Reggio Calabria per la consegna delle nuove carrozze intercity di Rfi per la linea ionica calabrese e per una serie di incontri istituzionali alla Direzione marittima della Calabria e Basilicata tirrenica.