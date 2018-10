23 ottobre 2018 09:04

A Reggio Calabria torna la rassegna “A tavola con il Nutrizionista” giunta alla terza edizione, presso la Stazione FS di S.Caterina

Venerdi 26 ottobre torna la rassegna “A tavola con il Nutrizionista”, giunta alla terza edizione, presso la Stazione FS di S.Caterina, a Reggio Calabria, sede dell’Associazione Incontriamoci Sempre con l’incontro “Il Valore Terapeutico del Digiuno”, primo di una serie di quattro appuntamenti. Il digiuno è un’esperienza fisiologica di straordinaria efficacia nell’ attivare i processi di disintossicazione propri del nostro organismo. La sua origine si perde nelle antichissime tradizioni dei popoli primitivi, essendo da sempre praticato quale rito di guarigione o di valenza religiosa. La serata è incentrata sulla tematica del digiuno nelle sue varie forme e sul ruolo che ha nella rigenerazione dell´organismo e nel produrre numerosi effetti benefici. Il Dott. Giuseppe Chindemi, biologo nutrizionista, spiegherà come dietro un termine che nel pensiero comune assume una connotazione negativa associata all’idea di non mangiare e dunque di soffrire la fame, in realtà si nascondano tanti vantaggi e benefici per il corpo e la salute. Verrà spiegato, dal relatore, come ci siano varie modalità di attuazione del digiuno e verranno approfonditi aspetti sulle più recenti ricerche scientifiche condotte da scienziati di livello mondiale. Verrà infine spiegato ai presenti come alcuni cibi agiscano creando un effetto cosiddetto “mima-digiuno” e come gli stessi riescano ad attivare alcuni geni associati alla longevità. La serata si concluderà con un dibattito per dare risposta ad eventuali domande e curiosità sulla tematica trattata.