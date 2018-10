Reggio Calabria, Sul: “nulla è ancora cambiato per il CORAP. Chiediamo all’Ass. Russo un incontro con urgenza”

4 ottobre 2018 21:39

Reggio Calabria, Sul: “chiediamo all’Ass. Russo un incontro con tutti i sindacati e il commissariato del CORAP”

“Continuano senza sosta le vicissitudini del CORAP, Consorzio Regionale per le attività produttive che ha accorpato le ASI esistenti sul territorio calabrese. Nel 2013 fu votata la legge istitutiva, nel 2016 si è costituito l’Ente. Eppure ad oggi nulla è veramente cambiato: attendiamo ancora la proposta di statuto ed il piano industriale, solennemente promessi, nonostante a fine dello scorso giugno (riunione del 19/06) il Commissario avesse annunciato l’immediata presentazione alla Regione di tutti gli atti fondamentali. N ulla di quanto annunciato si è verificato . In compenso circolano voci di tutti i generi: soppressione di unità territoriali (peraltro vietate dalla L.R. n. 24/2013); trasferimenti di personale senza alcuna consistenza riorganizzativa; aggravamento della situazione finanziaria e debitoria, specie in materia di contributi previdenziali, che rallenta l’ordinaria corresponsione degli stipendi; aumenti stipendiali a favore di alcuni dirigenti“. Lo scrive in una nota stampa il SUL.