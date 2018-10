Reggio Calabria: copiosa perdita d’acqua da oltre 40 giorni accanto la scuola Spanò Bolani [VIDEO]

12 ottobre 2018 10:20

Reggio Calabria: la segnalazione di un lettore riguardo un notevole disagio presente da tempo vicino una scuola cittadina

Un lettore di StrettoWeb ci ha inviato una segnalazione riguardo un disagio che è presente vicino la scuola Spanò Bolani a Reggio Calabria. Da circa 40 giorni una consistente perdita d’acqua allaga tutta la zona con acqua bianca che sgorga come una fontana dalla voragine e va a finire direttamente nel tombino. Il disagio è doppio, da un lato per lo spreco d’acqua notevole da diverso tempo visti i disagi che in città si hanno a ripetizione in varie zone per la carenza idrica, dall’altro perchè la perdita sta creando un pericoloso cratere in una zona frequentata dai ragazzi della scuola che rischiano di finirci dentro e di farsi male.