Reggio Calabria: terza vittoria consecutiva per la Scuola di Basket Viola

27 ottobre 2018 20:47

Reggio Calabria: la Scuola di Basket Viola regna in vetta alla classifica di C Silver

Terza vittoria consecutiva e terzo successo dilagante per la Scuola di Basket Viola che continua a regnare in vetta alla classifica di C Silver.

I nero-arancio replicano ai successi per 87 a 44 contro Nuovo Basket Soverato e 53 a 90 in casa della Vis Reggio con un nuovo e largo acuto.

Barrile e compagni vincono 110 a 68 contro la compagine giallo-rossa della Virtus Catanzaro.

Il primo quarto e mezzo vede i reggini avanti senza dilagare: la svolta arriva a metà secondo quarto.

Il rullo compressore nero-arancio con Pandolfi ,Ciccarello e Muià carichi come non mai devasta la difesa avversaria chiudendo il match.

Il resto è tanta corsa e canestri per i reggini che vincono 110 a 68 e si ritrovano in vetta con la Bim Bum Basket Rende che batte e spodesta l’Enjoy Lamezia nella sfida del PalaFerraro.

Scuola di Basket Viola—Virtus Catanzaro 110-68

(26-18,33-14,28-17,23-19)

Scuola di Basket ViolaMandalari 2,FIorillo 1,Gullì 1,Soldatesca 3,CIccarello 16,Barrile 11,Muià 11,Pandolfi 27,Scialabba 7.All Giuseppe Polimeni Ass Carlo Sant’Ambrogio

Virtus Catanzaro:Commisso 8,MIljianic 22,Malkic 19,Vilardi 2,Naccarato,Gallo,Frascati 4,Urzino,Citraro 3,Scala 8.All Antonio Ceroni.

Arbitri Caputo e Cozzoli di Lamezia Terme