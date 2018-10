Reggio Calabria, rubata statua settecentesca: fedeli increduli, scatta la denuncia

21 ottobre 2018 15:28

Rubata statua lignea settecentesca nel convento dedicato al Patrono di Caulonia comune della Locride

E’ stata rubata da ignoti nel convento dedicato al Patrono di Caulonia comune della Locride, una statua lignea settecentesca che raffigura Sant’Ilarione Abate. A dare notizia del furto – come riporta il Quotidiano del Sud – e’ stato padre Frederic Vermorel, eremita di origini francesi che da un trentennio vive in solitudine nell’antico romitorio, durante una celebrazione eucaristica a conclusione di un pellegrinaggio di fedeli. Il trafugamento dell’effigie del Santo, a cui tutta la comunita’ e’ legata, denunciato ai carabinieri appena rilevata l’assenza della statua dalla sua collocazione nella sagrestia del monastero, risalirebbe alla vigilia di Ferragosto. A favorire il furto sarebbe stato il fatto che la chiesetta rimane sempre aperta per accogliere quanti, anche occasionali visitatori, vogliano raccogliersi in preghiera. Visitatori cresciuti in modo esponenziale negli ultimi anni grazie alla presenza nelle vicinanze delle cascate del fiume Allaro. La notizia del furto ha provocato incredulita’ nei tanti fedeli, tra i quali molti gli emigrati fuori regione o all’estero devoti al Santo Patrono Sant’Ilarione Abate e che rientrano in paese per partecipare all’annuale pellegrinaggio.