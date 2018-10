Reggio Calabria: ecco i provvedimenti approvati dal Consiglio Comunale

26 ottobre 2018 12:48

Reggio Calabria: consiglio comunale, passano a maggioranza i punti posti all’ordine del giorno su riconoscimento debiti fuori bilancio e variazioni di bilancio

Si è riunito questa mattina in seconda convocazione, presso l’Aula consiliare “Pietro Battaglia” di Palazzo San Giorgio, il Consiglio comunale richiesto in sessione straordinaria dal Presidente Demetrio Delfino. Passano a maggioranza i punti posti all’ordine del giorno su riconoscimento debiti fuori bilancio e ratifica da parte del Consiglio di atti deliberativi di Giunta, aventi ad oggetto variazioni di bilancio. Approvato anche il perfezionamento del regolamento di concessione a terzi dei locali delle sale della biblioteca comunale “Pietro De Nava” e della annessa villetta, già varato in Giunta. Slitta alla prossima seduta consiliare la votazione del regolamento relativo alla concessione d’uso della struttura del Teatro “Francesco Cilea”, per concedere al Presidente della Commissione competente e alle Associazioni interessate la possibilità di interventi in merito, prima di sottoporre il testo al vaglio del Consiglio.