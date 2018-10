Reggio Calabria: il 26 ottobre la presentazione delle borse di studio e dei programmi all’estero di Intercultura

22 ottobre 2018 23:01

Venerdì 26 ottobre prossimo, a partire dalle ore 16.30, presso il Liceo Alessandro Volta di Reggio Calabria i volontari dell’Associazione Intercultura, durante un’Assemblea cittadina, forniranno informazioni legate alla mobilità individuale internazionale con Intercultura

Negli ultimi anni frequentare un anno scolastico all’estero (o anche un periodo più breve) durante le scuole superiori è diventata una pratica diffusa: nel 2016 erano 7.400 gli studenti stimati all’estero per almeno per 3 mesi (fonte:wwwscuoleinternazionali.org), con un incremento del +111% in 7 anni. I motivi? Diventare cittadini del mondo, costruire un pacchetto di conoscenze e competenze da spendere in un mercato del lavoro sempre più globalizzato, innalzare le proprie soft skill di tipo relazionale, comunicativo e organizzativo. Sono queste le esigenze sempre più pressanti degli studenti di oggi, a cui Intercultura offre una risposta concreta, attraverso i suoi programmi scolastici all’estero in 65 Paesi di tutto il mondo.

Anche a Reggio Calabria, studenti, genitori e scuole sono sempre più interessati alle opportunità di esperienze internazionali. Attualmente della provincia di Reggio Calabria sono all’estero 13 adolescenti Belgio, Argentina, Finlandia, Australia, Irlanda, Repubblica Ceca, Brasile, Portogallo, Francia, Canada, grazie anche alle Borse di studio del fondo Intercultura, la Fondazione U.Bonino e M.S. Pulejo, INPS e Intesa Sanpaolo.

Come si partecipa a queste esperienze? I volontari di Intercultura hanno organizzato un incontro informativo aperto a tutti gli studenti e le famiglie interessate: l’appuntamento è previsto presso il Liceo Alessandro Volta di Reggio Calabria, alle ore 16.30 di venerdì prossimo, 26 ottobre 2018. Durante l’Assemblea cittadina, sarà possibile ricevere informazioni e suggerimenti utili, avere informazioni circa le destinazioni disponibili, sulle modalità di richiesta di una borsa di studio, sull’ospitalità in famiglia, la frequenza di scuole estere e il coordinamento con i docenti in Italia. Inoltre, sarà presentata la Borsa di studio messa a disposizione dalla Fondazione U.Bonino e M.S. Pulejo per programmi scolastici trimestrali in Europa o annuali in tutto il mondo, riservata a uno studente meritevole, poco abbiente della provincia di Reggio Calabria. (per info: www.intercultura.it/fondazione-u-bonino-e-m-s-pulejo/ ). Protagonisti dell’incontro saranno anche alcuni ragazzi appena rientrati dal loro periodo di studio all’estero. I nostri returnees attraverso il proprio racconto spiegheranno che cosa significhi trascorrere una parte così importante della propria vita a contatto con un’altra cultura, tra sfide, difficoltà, benefici e bellissimi ricordi di momenti speciali vissuti con i nuovi amici provenienti da tutto il mondo.

Alcune eccellenze italiane, di seguito elencate, hanno vissuto un periodo di studio all’estero con Intercultura. Primi tra tutti i due astronauti del team ESA Samantha Cristoforetti e Luca Parmitano. Ma anche: Diego Piacentini, Commissario Straordinario per l’attuazione dell’Agenda Digitale, Franco Bernabè ed Enrico Cucchiani, cavalieri del lavoro e dirigenti d’azienda, Luca Barilla, Vice Presidente Barilla SpA, Giovanni Gorno Tempini Presidente di Fondazione Fiera Milano, Roberto Toscano, già ambasciatore a Teheran e a New Delhi, Carlo Secchi, Docente, già Rettore dell’Università Bocconi, Maria Concetta Mattei, giornalista TG2 e Oliviero Bergamini corrispondente RAI a New York, Gustavo Bracco, Direttore Risorse Umane e Organizzazione, Pirelli, Gianfilippo Cuneo, Consulente di management, Marco Balich, ideatore di numerose cerimonie olimpiche e ora dello spettacolo “La Cappella Sistina”, Marco Frigatti Vicepresidente Guinness World Records e lo scrittore Antonio Scurati.

COME SI PARTECIPA : IL CONCORSO DI INTERCULTURA IN TRE PUNTI

I TEMPI DEL CONCORSO : accedendo al sito intercultura.it, è possibile iscriversi fino al 10 novembre 2018 al nuovo bando di concorso 2019-20 per trascorrere un intero anno scolastico, un semestre, un trimestre, un bimestre o 4 settimane estive in uno dei 65 Paesi di tutto il mondo dove la Onlus promuove i suoi programmi. Più di 2.200 i posti disponibili e 1.500 le borse di studio , tra quelle sponsorizzate e quelle messe a disposizione da Intercultura . Il bando è rivolto a tutti gli studenti delle scuole superiori nati tra il 1 luglio 2001 e il 31 agosto 2004 .

LE BORSE DI STUDIO A DISPOSIZIONE Le 1.500 borse di studio parziali o totali, di cui circa la metà provengono dall'apposito fondo di Intercultura , consentono la partecipazione ai programmi da parte degli studenti più meritevoli e bisognosi di sostegno economico (si va dalle borse totali che coprono il 100% della quota di partecipazione, a quelle parziali che coprono una percentuale variabile tra il 20% e l'80% della stessa). Le altre centinaia, tra borse di studio totali e contributi sponsorizzati , saranno messe a disposizione grazie alla collaborazione tra la Fondazione Intercultura e diverse aziende, banche, fondazioni ed enti locali. L'elenco verrà continuamente aggiornato sul sito alla pagina http://www.intercultura.it/borse-di-studio-offerte-da-sponsor

Il RICONOSCIMENTO DEL PERIODO TRASCORSO ALL'ESTERO E L'ALTERNANZA SCUOLA E LAVORO: per gli studenti che frequentano all'estero l'intero anno scolastico, la normativa scolastica italiana riconosce l'accesso alla classe successiva senza ripetere l'anno. Il Ministero dell'Istruzione ha chiarito (nota 843/2013) che le esperienze di studio all'estero sono "parte integrante dei percorsi di formazione e di istruzione" e che sono "valide per la riammissione nell'istituto di provenienza".

Inoltre, le esperienze di studio all’estero sono equiparate ai progetti di Alternanza Scuola Lavoro: per riconoscerle contano le competenze acquisite e il parere del Consiglio di Classe . Il 28 marzo 2017 il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ha pubblicato la Nota MIUR prot. 3355 ​​con alcuni importanti chiarimenti sull’Alternanza Scuola Lavoro. In particolare, al punto 7 il MIUR si esprime sull’Alternanza Scuola Lavoro per “gli studenti che partecipano a esperienze di studio o formazione all’estero”. La novità che va ad aggiungersi quest’anno alla proposta di Intercultura è che, al fine di fornire alla scuola gli elementi per valutare l’intero percorso seguito dallo studente, l’associazione fornirà al termine di ogni fase del programma la certificazione delle competenze acquisite calcolate in: 30 ore per aver partecipato alle selezioni; 40 ore per la formazione pre-partenza che i volontari forniscono a tutti i vincitori del concorso di Intercultura; fino a 80 ore per il soggiorno all’estero e fino a 15 ore per la formazione al rientro.

I programmi di Intercultura consentono di beneficiare delle borse di studio

offerte dal programma ITACA di INPS per l’anno scolastico 2019/2020

E’ inoltre possibile iscriversi al bando di concorso del programma ITACA 2019 di INPS per l’anno scolastico 2019/2020. ITACA mette a disposizione 1.500 borse di studio per la partecipazione a programmi scolastici all’estero annuali, semestrali e trimestrali riservate a figli dei dipendenti e dei pensionati della pubblica amministrazione. I programmi di Intercultura sono conformi ai requisiti del bando del programma ITACA di INPS e negli ultimi anni circa 450 vincitori di queste borse di studio hanno potuto finanziare in questo modo la partecipazione ai programmi di Intercultura. Intercultura garantisce tutti i servizi previsti dal bando e offre in aggiunta il percorso di formazione prima, durante e dopo il soggiorno all’estero, l’assistenza prima, durante e dopo il soggiorno all’estero e la certificazione delle competenze acquisite dagli studenti nell’intero percorso (per info www.intercultura.it/itaca).