17 ottobre 2018 17:26

A Reggio Calabria la presentazione di “OpenSPACE, Spazi di Partecipazione Attiva della Comunità Educante”, un progetto che punta a contrastare la povertà educativa attraverso il miglioramento dell’accesso a un’istruzione inclusiva e di qualità per pre-adolescenti e adolescenti

Martedì 23 ottobre alle 11, presso l’Aula Magna dell’ICS “Telesio-Montalbetti” di Reggio Calabria (via Modena San Sperato n.1), si svolgerà la conferenza stampa di presentazione di “OpenSPACE, Spazi di Partecipazione Attiva della Comunità Educante”, un progetto che punta a contrastare la povertà educativa attraverso il miglioramento dell’accesso a un’istruzione inclusiva e di qualità per pre-adolescenti e adolescenti. All’evento interverranno Armando Neri, Vice Sindaco di Reggio Calabria, Luca Fanelli, project manager di OpenSpace, Eleonora Scrivo, focal point di OpenSpace a Reggio Calabria, Marisa Maisano, Simona Sapone e Francesco Praticò, Dirigenti scolastici rispettivamente dell’ICS Telesio-Montalbetti, dell’ICS Radice-Alighieri e dell’Istituto magistrale T. Gulli, e Patrizia Surace, Giudice onorario del Tribunale dei Minori. Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, e prevede un ampio partenariato di 27 soggetti, tra cui anche il Comune di Reggio Calabria.