A Reggio Calabria la presentazione del volume “Melito nel pallone” di Domenico Salvatore

Venerdì 19 ottobre 2018 alle ore 16.45, presso il Palazzo della Cultura “Pasquino Crupi” di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria presenta il volume “Melito nel pallone” di Domenico Salvatore. Dopo il saluto del delegato alla Cultura della Città Metropolitana Filippo Quartuccio, interverranno: Elio Cotronei, editore di Ute – Tel Bovesia, Rosa Marrapodi, docente di lettere e critico letterario. Sarà presente l’Autore. Il volume “Melito nel pallone” raccoglie una infinità di notizie, informazioni delle attività non solo sportive che negli anni hanno avuto vita nel comprensorio di Melito Porto Salvo. Il libro è arricchito da un copioso arredo fotografico. Scrive il prefatore Tonino Raffa che “Mimmo Salvatore, con la perizia di un incallito cronista di provincia (la cui nobile figura troviamo ormai solo nei film in bianco e nero), con la sua matita, il suo taccuino, i ritagli ingialliti del suo archivio, la sua macchina fotografica e la sua mini telecamera, ha messo insieme tutto questo, cogliendo non solo i dati statistici, ma gli umori, le passioni che albergano all’ombra dei campanili”. Domenico Salvatore, nasce a Montebello Jonico e da moltissimi anni risiede a Melito di Porto Salvo, dove ha svolto l’attività di insegnante. Come giornalista ha collaborato e collabora con giornali, radio e televisioni private. È presidente del Circolo Culturale “Il mulino” e dell’Azione Cattolica Parrocchiale.