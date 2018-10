Reggio Calabria: limitazioni al transito per il consolidamento delle pile del ponte Allaro a Caulonia

1 ottobre 2018 12:21

Per gli interventi di rinforzo delle pile 5 e 6 del ponte repubblicano, a partire dalle ore 17:00 di questo pomeriggio, saranno avviate le fasi di getto di calcestruzzo degli interventi di consolidamento della pila 5 del Viadotto Allaro a Caulonia (RC). Al fine di monitorare gli eventuali assestamenti delle pile del viadotto, il traffico sarà interdetto successivamente all’ultima corsa del servizio pubblico, per tutta la notte fino alle ore 06:00 del giorno successivo. Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800.841.148