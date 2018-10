Reggio Calabria, riqualificazione urbana per la piazzetta cittadina Borgata Giardini

22 ottobre 2018 13:29

Reggio Calabria, “Quindici agorà per quindici quartieri”. Riqualificazione urbana per la piazzetta cittadina Borgata Giardini

La Giunta comunale ha approvato la progettazione esecutiva per la riqualificazione della piazzetta Borgata Giardini, nello storico quartiere della zona Sud di Reggio Calabria, tra via Argine sinistro Calopinace e via Pio XI. A darne notizia il Vicesindaco con delega ai Patti per il Sud, Armando Neri, in una nota congiunta con l’omologo metropolitano, Riccardo Mauro, con il Presidente del Consiglio comunale, Demetrio Delfino, e con il Consigliere delegato all’Urbanistica, Giuseppe Sera. Continua il programma di riqualificazione delle piazze cittadine previsto nell’ambito del progetto “Quindici agorà per quindici quartieri”, interamente finanziato con i fondi assegnati al “Patto per la Città Metropolitana di Reggio Calabria” dal piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno. L’operazione con cui sarà riqualificata la Borgata Giardini è frutto del Concorso di Idee, indetto dall’Amministrazione Falcomatà al fine di acquisire proposte innovative di intervento dal mondo delle professioni. Il progetto risultato vincitore in sede concorsuale prevedeva la valorizzazione della Borgata con giardini tematici, piantumati con essenze aromatiche e piante autoctone, proprie della macchia mediterranea, e annaffiati da un moderno impianto di irrigazione. L’intento è quello di far cambiare volto al quartiere con una zona giochi per bambini, attrezzata con finalità ludico-pedagogiche e un’area sportiva. In seguito al controllo di fattibilità tecnica ed economica, la progettazione definitiva-esecutiva si è concentrata su una compiuta messa a punto degli spazi collettivi e del verde urbano, nonché sui dispositivi di sicurezza e il rifacimento dell’illuminazione pubblica. Il prossimo step consisterà nel bando per affidare l’esecuzione dei lavori.