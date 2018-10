Reggio Calabria, sopralluogo per verificare la possibile riapertura della passerella di Podargoni [FOTO e DETTAGLI]

24 ottobre 2018 16:39

Sopralluogo per la riapertura della Passerella di Podargoni

Breve Report sull’esito del sopralluogo effettuato in data odierna inerentemente alla riapertura della “Passerella di Podargoni ” . Erano presenti: il sindaco di Santo Stefano in Aspromonte (Francesco Malara), i tecnici del comune di Reggio Calabria (Geom. Romeo), i tecnici della Città Metropolitana di Reggio Calabria (Geom. Scordo e Geom. Italiano), una Rappresentanza degli abitanti di Podargoni formata da una decina di cittadini e telefonicamente il Sindaco della città di Reggio Calabria (Giuseppe Falcomata’).

Preliminarmente si è verificata la stabilità dei piloni che sorreggono “la passerella” e successivamente si è constatato che il crollo riguarda la spalletta (il muro ) che sorregge la strada che si innesta al ponte dal lato di Santo Stefano ma comunque di competenza del comune di Reggio Calabria, per come a suo tempo stabilito nel carteggio dei passaggi di consegna con la ex Provincia .

Dal che’ ne è derivata la condivisa soluzione con la quale si è stabilito che il Geom. Romeo (Comune di Reggio Calabria) si impegnerà (sentito il proprio Dirigente) a fare in modo che ci sia una veloce riapertura solo per i Mezzi Leggeri della “Passerella di Podargoni” attraverso la installazione di un cordolo di cemento nella zona adiacente al crollo (che servirà a delimitare l’area di transito) e con la contestuale pulizia del bordo della strada lato monte in modo da rendere transitabile a senso unico alternato quel tratto di strada, recuperando in tal modo una larghezza di carreggiata di circa mt. 2, 40. Inoltre il Comune di Reggio Calabria avrà cura di computare la spesa necessaria al ripristino del muro caduto ( probabilmente attraverso la costruzione di alcuni gabbioni) per poi procedere all’affidamento dei lavori alla ditta esecutrice della manutenzione ordinaria o ad altra da individuare nell’ambito della vigente short list in considerazione del costi contenuti della suddetta opera. Tutto quanto sopra con reciproca soddisfazione di tutto i partecipanti.