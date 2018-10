Reggio Calabria: ad Ecolandia lo spettacolo di marionette dal Sud America

12 ottobre 2018 17:50

Dal Sud America a Reggio Calabria le marionette che piacciono a grandi e bambini

l Gruppo Rana Sabia si presenta per la prima volta nella nostra città, dopo quarantacinque anni di spettacoli in tutto il mondo – Colombia, Costa Rica, Messico, Argentina, Brasile, Bolivia, Cuba, Spagna, Francia, Danimarca, Svezia, Finlandia, Grecia, Ex Iugoslavia, Pakistan – ed il successo al Festival Mondiale del Teatro di Figura di Charleville, al Festival internazionale di Bilbao, di Siviglia, Santiago de Compostela e Cádiz, la Rana Sabia giunge a Reggio Calabria. “El Quinde, el Fuego y el Gigante” è l’opera di burattini che il famoso gruppo ecuadoriano propone al Parco Ecolandia Domenica 14 ottobre alle 17.30: la storia di una popolazione amazzonica che riesce a sopportare il freddo grazie all’amico sole che dona calore e fuoco, fino a quando un gigante malvagio ruba il fuoco. Un colibrì (el quinde), catturato dal gigante, riesce a fargli comprendere il carattere sacro del fuoco e, con l’aiuto dei suoi amici animali, conduce la storia ad un lieto fine. Lo spettacolo di marionette, assoluta novità per la città di Reggio Calabria, sorprende per la profondità dei messaggi trasmessi con la leggerezza tipica del suo linguaggio, semplice e divertente.