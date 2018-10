Reggio Calabria, operazione “Lex” a Laureana: 14 condanne e 5 assoluzioni in abbreviato [NOMI e DETTAGLI]

16 ottobre 2018 22:02

Reggio Calabria, operazione “Lex” a Laureana: 14 condanne e 5 assoluzioni in abbreviato. Regge in linea di massima l’impalcatura accusatoria della Procura distrettuale antimafia

Regge in linea di massima l’impalcatura accusatoria della Procura distrettuale antimafia di Reggio Calabria, rappresentata dalla Dott.ssa Giulia Pantano, che vede alla sbarra le presunte cosche del paese dell’entroterra tirrenico. Il Gip Dott.ssa Caterina Catalano, titolare del processo per gli imputati che hanno scelto il rito abbreviato ( per gli altri si sta procedendo con rito ordinario presso il Tribunale di Palmi) ha condiviso le risultanze investigative collazionate dalla Procura pronunciando sentenza di condanna per 14 imputati. Sono invece stati assolti Lamanna Antonello, accusato di essere componente della cosca Ferrentino, assistito dagli avvocati Enrico Chindamo e Francesco Siclari, Pettè Tiziana, accusata di essere componente della cosca Ferrentino assistita dagli avvocati Giovanni Montalto e Giuseppe Milicia, Ciancio Francesco, accusato di danneggiamento aggravato dalle modalità mafiose, assistito dagli avvocati Gregorio Ceravolo e Antonio Managò, Piromalli Vincenzo e Alessio Ferrentino classe ’84, accusati di essere componenti della cosca Ferrentino assisti dall’avv. Giovanni Montalto.