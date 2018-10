Reggio Calabria, operatori e pazienti psichiatrici in protesta: al via lo sciopero presso la sede Asp

28 ottobre 2018 11:48

A Reggio Calabria scioperano pazienti e operatori psichiatrici: indetto il sit in di protesta presso la sede Asp

Il Coolap ( coordinamento lavoratori psichiatrici) comunica che giorno 30 ottobre alle ore 9:30 si terrà un ennesimo sit-in di protesta presso la sede Asp sita in via Diana a Reggio Calabria: “Gli operatori ed i pazienti psichiatrici abbandonati da tutti, nuovamente cercano di far valere i propri diritti. Sono mesi che non percepiamo le dovute spettanze, con il rischio imminente di perdere più di 200 posti di lavoro e cosa più grave i 180 pazienti verrebbero sballottati come “pacchi” in altre strutture fuori regione, perdendo così i loro attuali punti di riferimento affettivi e con inevitabili ripercussioni psicologici. Cerchiamo con la presente di sensibilizzare l’opinione pubblica e chi come i media potrebbero aiutarci in questa che definiamo ingiustizia sociale, verso chi da un servizio essenziale alla persona e verso coloro che lottano da sempre con il disagio mentale”.