Reggio Calabria: revocata l’ordinanza di non potabilità delle acque di Gallico

26 ottobre 2018 14:24

Reggio Calabria: ilo sindaco Giuseppe Falcomatà ha provveduto a revocare l’ordinanza di non potabilità delle acque di Gallico

L’ufficio stampa del comune di Reggio Calabria ha inviato una nota ai cittadini in cui si legge che: “in data odierna il sindaco Giuseppe Falcomatà ha provveduto a revocare l’ordinanza del 14 settembre scorso che vietava, in via cautelativa, l’uso delle acque per scopi potabili e per il consumo alimentare nel comprensorio di Gallico Marina nel tratto compreso tra i torrenti: a nord di Gallico e a sud di Scaccioti e tutta la via Casa Savoia, essendo venute meno le esigenze a supporto e ormai conclusasi l’attività di revisione del tratto di rete idrica interessata. Il provvedimento integrale è consultabile su www.reggiocal.it – sezione albo pretorio on line”.