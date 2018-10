Reggio Calabria: al via l’incontro dedicato a musei, cammini e feste religiose in città

12 ottobre 2018 18:30

Martedì a Reggio Calabria l’evento promosso dall’associazione Diagonal

L’Associazione Diagonal promuove il Progetto “DiagonaLab_Musei_Calabria”, un laboratorio permanente per promuovere il patrimonio culturale della Calabria e l’avvio di un percorso di valorizzazione e sviluppo del territorio partendo dal mettere in sinergia tutti i musei della Città Metropolitana di Reggio Calabria e renderli attrattivi. I musei diventano i centri vitali di diffusione di cultura attraverso i quali far rinascere quel senso di comunità perduto.

Il progetto prevede una serie di incontri pubblici. Il primo incontro è dedicato ai “Musei ecclesiastici, cammini e feste religiose nella Città Metropolitana di Reggio Calabria” e si terrà presso il Polo Culturale del Consiglio della Regione Calabria martedì 16 ottobre alle ore 16.00.

L’incontro è patrocinato dal Consiglio della Regione Calabria, dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, da AMEI Associazione Musei Ecclesiatici Italiani e da ChiesaOggi rivista di Architettura e Comunicazione.

Interverranno per i saluti il Presidente del Consiglio Nicola Irto, il Sindaco della Città Metropolitana Giuseppe Falcomatà. Coordinerà i lavori Patrizia De Stefano Presidente Diagonal.

L’incontro si divide in due parti. Nella prima parte “Conversazione con i direttori” relazioneranno Lucia Lojacono Direttore del Museo diocesano di Reggio Calabria, Giacomo Oliva Direttore del Museo diocesano di Locri – Gerace, Paolo Martino Direttore del Museo diocesano di Oppido Mamertina.

Nella seconda parte un Focus su “Territorio, fede e tradizioni” e interverranno: Santo Versace responsabile del Museo dell’Arciconfraternita del Carmine di Bagnara, Pasquale De Pietro responsabile del Museo delle Varette di Cittanova, Domenico Scordo responsabile del Museo del Tesoro del Santuario della Madonna dei Poveri di Seminara.

A seguire la relazione di Salvatore Patamia – Direttore Segretariato Calabria MIBAC – dal titolo “S. Francesco da Paola in Calabria”; Patrizia Giancotti – Antropologa, fotografa, giornalista – con l’intervento dal titolo “Beni culturali tra natura, fede e tradizioni” e Maria Grazia Buffon, per il gruppo di lavoro Adulti Scout , presenterà il progetto “La Via di S. Paolo”.

L’evento si concluderà alle ore 19.00.