Reggio Calabria, il premio Muse Lanza di Scalea incontra i ragazzi del liceo Volta

24 ottobre 2018 18:42

La principessa Margherita Lanza di Scalea incontrerà i ragazzi del Liceo “Alessandro Volta” di Reggio Calabria

Il presidente dell’associazione culturale Le Muse – Laboratorio delle Arti e delle Lettere” di Reggio Calabria, Giuseppe Livoti, in occasione della consegna del Premio Muse 2019, domenica 28 ottobre che inaugurerà il nuovo anno sociale Muse 2018/2019 con il riconoscimento alla principessa Margherita Lanza di Scalea, ricorda che nella mattinata di lunedi 29 ottobre alle ore 9 presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico “Alessandro Volta” di Reggio Calabria, si terrà un momento di confronto tra il noto personaggio ed il mondo dei ragazzi.

“Un appuntamento che vuole essere aperto al dialogo ed al confronto ed in quest’ottica ringraziamo la dirigente Angela Maria Palazzolo che ha accettato la proposta in un incontro che riunisce i sodalizi culturali del territorio, il loro fare ed i personaggi che onorano la nostra città – ribadisce Livoti –. La Lanza comandante ed armatrice, manager del turismo nautico e consigliere direttivo di “Atena” prestigiosa Associazione Nazionale di Tecnica Navale che affianca le istituzioni internazionali, incarico che la vede impegnata in attività di consulenza tecnico-marittima, ha lanciato e promosso il Pescaturismo alle isole Egadi, è project manager con corsi di addestramento marittimo, presidente A.C.M. Associazione Cultura del Mare ed esperto in ricerche di archivio su Demanio ed unità navali. Dunque tanti ruoli e campi di interesse che confermano ancora una volta che il mare è una grande risorsa in particolare nella nostra Reggio e dal mare ci potrà essere nel prossimo futuro, opportunità imprenditoriali ed innovative, dove protagoniste potrebbero essere proprio le giovani generazioni. Da qui le tematiche che il noto personaggio tratterà, non dimenticando la “Pirateria Marittima Moderna”.