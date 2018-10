Reggio Calabria: Palazzo San Giorgio ha ospitato una mostra micologica

22 ottobre 2018 22:48

Reggio Calabria: Palazzo San Giorgio ha ospitato, domenica 21 ottobre, la XXVIesima mostra micologica

Palazzo San Giorgio ha ospitato, domenica 21 ottobre, la XXVI mostra micologica “Città di Reggio Calabria”, organizzata dal Gruppo Micologico Ambientale e Culturale Reggino, sotto l’egida del Comune di questa Città. La manifestazione, come ogni anno, ha incuriosito e attirato tantissime persone che hanno potuto ammirare le oltre 160 specie fungine esposte. A supporto dei visitatori, micologi, tossicologi e biologi del Gruppo Micologico Reggino hanno fatto da guida, spiegando agli astanti i funghi dell’Aspromonte che in autunno fanno capolino tra castagni, querce, pini e faggi. La Mostra ha una funzione sociale importante perché, oltre a mettere in evidenza i gustosi frutti boschivi che tradizionalmente arricchiscono i piatti tradizionali della cucina calabrese, ha la valenza di mettere in guardia dalle tante insidie alle quali vanno incontro raccoglitori domenicali che, inconsapevoli dei rischi, riempiono i panieri con specie fungine pericolose e talvolta letali. Moltissime le specie tossiche o velenose esposte a tale scopo. Per qualcuna di queste solo il micologo attento è in grado di cogliere le differenze tra specie tossiche e specie commestibili. Una vera educazione ambientale, dunque che va a completare il percorso didattico del gruppo, che in questo periodo fa opera di divulgazione scientifica con i suoi corsi di micologia di base oltre a curare la preparazione ai corsi validi per il rilascio del tesserino professionale.