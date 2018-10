A Reggio la mostra fotografica “Life-istantanee di Calabria”

10 ottobre 2018 10:00

La mostra fotografica “Life – istantanee di Calabria” – progetto dell’artista vibonese Raffaele Montepaone sarà inaugurata nel “Transatlantico” di Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale della Calabria, sabato prossimo 13 ottobre alle 10.30 e potrà essere ammirata fino a venerdì 19