22 ottobre 2018 17:52

Siclari esprime la sua vicinanza all’On. Nino Foti per la scomparsa della moglie alla quale oggi è stato dato l’ultimo saluto

Il sindaco di Villa San Giovanni Giovanni Siclari esprime la sua vicinanza all’On. Nino Foti per la scomparsa della moglie alla quale oggi è stato dato l’ultimo saluto. “In questo triste giorno il mio cordoglio e la mia vicinanza va a Nino Foti per la grave perdita-ha dichiarato il sindaco Giovanni Siclari -tutta la comunità si stringe a lui in questo momento di particolare dolore”.