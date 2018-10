Reggio Calabria, Monica Falcomatà interviene sul caso del liceo Vinci: “Preside, vada avanti serena!”

25 ottobre 2018 20:21

Reggio Calabria, solidarietà di Monica Falcomatà alla dirigente Giusy Princi

Anche la vicepresidente della Commissione Regionale per le Pari Opportunità, interviene sul caso del Liceo Vinci di Reggio Calabria, esprimendo solidarietà alla dirigente Giusy Princi. Di seguito le dichiarazioni rilasciate da Monica Falcomatà:

“Con questa nota intervengo per esprimere la mia solidarietà alla Professoressa Giusy Princi che è stata, in questi ultimi giorni, oggetto di violenti attacchi attraverso critiche che, a dire il vero, appaiono, oltre che palesemente ingiuste, capziose e squallide, con evidenti finalità di strumentalizzazione politica alla luce del percorso virtuoso e dei brillanti traguardi raggiunti dal Liceo Scientifico Leonardo da Vinci ,sotto la direzione della stessa, non solo a livello nazionale bensì europeo e sui quali non mi soffermerò essendo ben noti a tutti.

Il prestigioso Liceo cittadino ha, nel tempo, ospitato importanti eventi e personalità di rilievo del mondo della Cultura, dell’Arte,delle Scienze, dello Spettacolo, della Magistratura e del Giornalismo oltre a Rappresentanti Istituzionali di livello sia locale che nazionale, senza alcuna distinzione di appartenenza politica. Perché tanto rumore per l’evento di giorno 23 c.m.?

Sono stati ospiti, oltre al Presidente del Consiglio Regionale della Calabria, Nicola Irto, anche Rappresentanti calabresi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e soprattutto l’On.le Mara Carfagna, attuale Vice Presidente della Camera e già Ministro della Repubblica per le Pari Opportunità.

Insomma, un evento eccezionale che, ad altre latitudini, avrebbe suscitato consensi e plausi, e non di certo sterili e pretestuose polemiche che altro non sono se non il tentativo, becero e grossolano, di squalificare l’operato della Dirigente del Liceo che, con la sua volitività, il Suo impegno e il Suo zelo ha creato una realtà che è il fiore all’occhiello della nostra Città. Preside, vada avanti serena!

A parlare per Lei bastano i fatti, gli obiettivi conseguiti e, dalla Sua, ci sono, oltre ai quasi duemila studenti e le loro famiglie che la stimano e rispettano, tutti coloro che, semplici cittadini, professionisti o rappresentanti istituzionali, hanno avuto modo di relazionarsi con Lei e, quindi, sono a conoscenza della serietà, disponibilità e trasparenza con le quali opera.

Chiudo chiosando che l’aver appreso della Sua non disponibilità ad una eventuale candidatura alla guida di questa città mi ha davvero rammaricata in quanto Reggio ha bisogno di persone valide e Lei ha anche il valore aggiunto, per quanto mi riguarda, di essere una donna che ha conquistato, non a chiacchiere ma sul campo, le sue stellette e suoi galloni“.