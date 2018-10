Reggio Calabria: si punta al rilancio del mercato di via Filippini, in corso il bando per l’assegnazione dei box vacanti

25 ottobre 2018 13:18

Reggio Calabria: l’Amministrazione Comunale intende concedere in locazione i box vacanti all’interno del mercato di via Filippini

L’assessore alle attività produttive Saverio Anghelone rende noto che l’Amministrazione Comunale intende concedere in locazione i box vacanti all’interno del mercato di via Filippini e che a tal fine è in corso avviso di selezione pubblica.Sono attualmente disponibili varie tipologie di box distinti per categoria merceologica: dolciumi e prodotti tipici, caffetteria, panetteria, gastronomia fino ai prodotti ittici e stocco.

“Invito gli esercenti a scommettere sulla rivalutazione e creazione di uno spazio storico, il mercato coperto di via Filippini, che dopo la ristrutturazione terminata nel 2016 vuole tornare ai fasti di un tempo per proporsi come nuovo polo attrattivo delle tipicità ma anche dell’aggregazione cittadina e turistica come lo sono i grandi mercati coperti nelle città d’Italia”. E’ quanto dichiara l’assessore alle attività produttive della città di Reggio Calabria Saverio Anghelone che ricorda tal proposito :“nello stesso stabile ha trovato una nuova dimensione il museo nazionale del bergamotto così come sono in corso tante idee per la valorizzazione dell’ultimo piano”.

“Sollecito gli interessati a prendere visione dell’avviso pubblicato sul sito comunale, www.reggiocal.it. e delle modalità di partecipazione – conclude Anghelone – considerando che la base d’asta è davvero concorrenziale”.La concessione avrà durata di sei anni soggetta a proroga.La presentazione delle domande dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 19 novembre 2018.