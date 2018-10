Lorenzo Cesa (Udc) a Reggio Calabria: domani incontro a Palazzo Campanella

4 ottobre 2018 15:48

Domani Lorenzo Cesa (Udc) a Reggio Calabria. L’incontro si terrà presso la Sala Giuditta Levato di Palazzo Campanella sede del Consiglio Regionale

“Il 5 ottobre 2018 per l’UDC sarà una giornata di fondamentale importanza”. E’ quanto annuncia Paola Lemma Commissaria per la Città Metropolitana in occasione della venuta di Lorenzo Cesa Segretario Nazionale UDC ed Europarlamentare. L’incontro si terrà presso la Sala Giuditta Levato di Palazzo Campanella sede del Consiglio Regionale H 11.00. “Questo sarà il primo di una serie di incontri che Lorenzo Cesa terrà a Reggio Calabria per parlare ai reggini e ai cittadini della provincia, che più degli altri reclamano la necessità di un interlocutore valido che sappia interpretare i bisogni e proprorre soluzioni. Lo sfascio e le conseguenze di anni di cattiva politica di sx sia a livello locale che nazionale impongono una presa di posizione serie, determinata e condivisa con le altre forze politiche di cdx. E l’UDC non starà a guardare ma parteciperà attivamente per affrontare le prossime competizioni elettorali. C’è bisogno di equilibrio; di linguaggio moderato ma soparttutto di fatti concreti.. Per ripartire parlando di Europa, di Italia; di Regione Calabria e, per quanto ci riguarda di Reggio Calabria e di tutti i paesi della sua provincia”.