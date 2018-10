A Reggio Calabria la presentazione del libro “Santisti e ‘Ndrine”

26 ottobre 2018 09:01

A Reggio Calabria la presentazione di “Santisti e ‘Ndrine” l’ultimo libro del celebre giornalista e scrittore Arcangelo Badolati, sabato 27 ottobre ore 18.00 Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio

Biesse presenta “Santisti e ‘Ndrine” l’ultimo libro del celebre giornalista e scrittore Arcangelo Badolati, sabato 27 ottobre ore 18.00 Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio. “L’iniziativa ha il patrocinio morale dell amministrazione comunale che ringrazio – afferma la Presidente Biesse Bruna Siviglia – per aver voluto condividere non noi questa importante manifestazione. È un grande onore continua Siviglia -avere ospite il noto Giornalista e scrittore Arcangelo Badolati di origine palmese più volte premiato per la sua attività di giornalista e scrittore, Coordinatore scientifico dell’Osservatorio Calabrese Falcone – Borsellino – uomo di grande generosità i diritti d’autore dei suoi libri infatti vengono dati in beneficenza. Il suo ultimo libro “Santisti e ‘ Ndrine ” ripercorre tutta la storia di ‘Ndrangheta fino ai giorni nostri. A parlarne oltre l’autore saranno con noi il Questore Raffaele Grassi, il Procuratore Aggiunto Gerardo Dominijanni, la Prof ssa Raffaella Imbriaco referente legalità Biesse e il Giornalista e Caposervizio della redazione reggina di Gazzetta del Sud Aldo Mantineo che moderera ‘ l’incontro”. Tantissime le personalità presenti per questo importante evento culturale e sociale.