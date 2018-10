A Reggio Calabria la presentazione del libro “Pensieri dell’anima” di don Pasqualino Catanese

29 ottobre 2018 23:04

A Reggio Calabria il Centro Internazionale Scrittori della Calabria presenta il libro “Pensieri dell’anima” di don Pasqualino Catanese

Mercoledì 31 ottobre 2018, alle ore 18.00, presso la sala della chiesa di San Giorgio al Corso di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria presenta il libro “Pensieri dell’anima” di don Pasqualino Catanese. Intervengono: Don Antonio Cannizzaro, parroco della Chiesa di San Giorgio al Corso, Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis, Maria Florinda Minniti, docente di materie letterarie presso il liceo scientifico “L. Da Vinci” di Reggio Calabria, componente del Comitato scientifico del Cis. Sarà presente l’autore don Pasqualino Catanese, parroco della Chiesa di Santa Maria Odigitria di Reggio Calabria. In questa raccolta di poesie, nate dalle esperienze fatte nelle parrocchie di quartiere, negli oratori, tra la gente, circondato da famiglie per le quali è padre, fratello e figlio, ma anche amico e confessore, don Pasqualino Catanese parla del mondo, della fame e della sete, di ignoto e di scoperte, di sogni; il suo raccontare è sempre diretto, efficace, austero. Nel libro, inoltre, è stata pubblicata una fiaba dove un mix di verità, simpatia e morale si fondono in perfetta armonia.