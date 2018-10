Reggio Calabria, l’Area Sindacale Rinconquistiamo tutto: “pronti a denunciare le anomalie del congresso ancora in corso nella Fiom-Cgil”

5 ottobre 2018 19:43

Reggio Calabria, il Coordinamento dell’Area sindacale della Cgil “Riconquistiamo tutto!” ha deciso di convocare una conferenza stampa per denunciare le anomalie del congresso

“Qualsiasi tipo di elezione, politica o sindacale, rappresenta uno spazio di democrazia partecipata importantissima che necessita però della massima trasparenza e legalità.

Al contrario, il congresso della Fiom-Cgil Reggio Calabria Locri ha registrato numerose e diffuse irregolarità che l’area sindacale di cui facciamo parte non può assolutamente tollerare o far passare inosservate.

A nessuno, infatti, dovrebbe essere permesso gonfiare i propri risultati o, peggio ancora, mascherare incapacità cambiandoli in merito, tanto più nella Fiom-Cgil, organizzazione sindacale seria, sempre a difesa dei lavoratori e della legalità.

Tali o simili pratiche si sono registrate, purtroppo, anche in altre, non tutte, categorie della Cgil.

Per tali ragioni il Coordinamento dell’Area sindacale della Cgil “Riconquistiamo tutto!” ha deciso all’unanimità di convocare una conferenza stampa per martedì 16 ottobre 2018, alle ore 17:00, presso la sede centrale della Cgil di Reggio Calabria, in Via Santa Lucia al Parco 6/a, per denunciare le anomalie del congresso ancora in corso e non solo nella Fiom-Cgil.

Sarà presente all’incontro la Dirigente Nazionale della Cgil Eliana Como, prima firmataria del documento congressuale della Cgil “Riconquistiamo tutto!”- È quanto dichiara il Coordinatore Area Congressuale CGIL “Riconquistiamo Tutto!” della Fiom-Cgil, Natale Morena.