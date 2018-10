Reggio Calabria: avviato l’iter di costituzione delle Consulte previste dal Regolamento degli Istituti di partecipazione

1 ottobre 2018 15:11

Reggio Calabria: le associazioni iscritte all’Albo comunale potranno procedere all’iscrizione alla consulte tematiche istituite mediante la designazione di un rappresentante

Le associazioni iscritte all’Albo comunale, nei modi e nei termini previsti dalla normativa, potranno procedere all’iscrizione alla consulte tematiche istituite mediante la designazione di un rappresentante. Grazie al monitoraggio del Presidente della Commissione Politiche sociali, avv. Antonino Nocera ed al supporto del Presidente del Consiglio comunale Demetrio Delfino prende forma la previsione statutaria rimasta inattuata per decenni. Ad annunciarlo è Irene Calabrò, assessore che esercita la delega del sindaco Falcomatà alla partecipazione, che ha curato il perfezionamento delle procedure con l’ausilio del responsabile dell’ufficio preposto presso la Segreteria Generale. La consulta sarà lo strumento per la promozione e il coordinamento delle varie realtà associative operanti sul territorio comunale, nonché un luogo di raccordo con l’Amministrazione comunale nella definizione e realizzazione di iniziative ed attività volte allo sviluppo della sussidiarietà locale negli ambiti individuati.

Dichiara Irene Calabrò:

“Attraverso lo sviluppo di una cittadinanza attiva e responsabile miriamo a favorire la crescita sociale e culturale dei cittadini, ponendo particolare attenzione alle fasce sociali più deboli e svantaggiate. L’Amministrazione comunale si è prefissata l’obiettivo di rendere la partecipazione non un orpello nei processi di decisione politica, ma una necessità di tutti gli ordinamenti democratici, indispensabile per un supplemento di indagine ed un ascolto diffuso. La partecipazione non è da intendersi a un semplice diritto di accesso, ma deve essere finalizzata ad azioni concrete di sviluppo sociale nell’interesse esclusivo della comunità e del buon funzionamento della macchina amministrativa”.

L’attività delle Consulte favorirà una maggiore partecipazione dei cittadini negli ambiti decisionali promuovendo una visione nella quale sia lo stesso cittadino ad essere il fulcro e il centro dell’attenzione dell’Amministrazione. La modulistica e le modalità di iscrizione presto on line su www.reggiocal.it