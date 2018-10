Reggio Calabria: aperte le iscrizioni al corso arbitri

3 ottobre 2018 13:23

La Sezione AIA di Reggio Calabria apre le porte al corso per arbitri

L’AIA Reggio Calabria apre le proprie porte! La sezione reggina, infatti, è lieta di annunciare l’apertura delle iscrizioni al corso arbitri 2018: le lezioni, che si svolgeranno in orario antimeridiano presso i locali sezionali siti in via Nicolò da Reggio n.7, prenderanno il via nella seconda metà del mese di ottobre e, al loro termine, i partecipanti, previo il superamento degli esami di ammissioni, diventeranno dei veri e propri arbitri ufficiali.

Il corso, ovviamente gratuito, è aperto a ragazzi e ragazze di età compresa fra i 15 ed i 35 anni. Per gli studenti delle scuole superiori esso dà diritto al conseguimento del credito formativo scolastico. Una volta divenuti arbitri, poi, si potrà ricevere la tessera FIGC, la quale permette l’accesso in ogni stadio d’Italia. Inoltre, ovviamente, per ogni match diretto, il direttore di gara riceverà un rimborso economico.

Per qualsivoglia ulteriore informazione, comunque, il presidente Francesco Catona ed i suoi collaboratori sono disponibili a qualsiasi tipo di chiarimento, sia previo contatto telefonico al numero 096523929, sia via email (reggiocalabria@aia-figc.it), sia sui canali social (Facebook: AIA Reggio Calabria, Instagram: aia_reggiocalabria) o recandosi presso la Sezione, aperta dal lunedì al venerdi dalle 18:30 alle 20:30.