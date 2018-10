Reggio Calabria, immigrato danneggia portone del Duomo e per fuggire alla Polizia si arrampica su un palazzo della piazza [VIDEO]

6 ottobre 2018 17:47

Reggio Calabria, incredibile episodio nel cuore della città: un immigrato è stato beccato a danneggiare un portone degli uffici ecclesiastici a Piazza Duomo e ha dato vita ad un clamoroso teatrino

Un episodio incredibile ha animato il sabato pomeriggio nel cuore di Reggio Calabria: protagonista un immigrato che stava danneggiando un portone di ingresso agli uffici della cattedrale della città. Braccato dagli agenti della Polizia in via San Francesco da Paola, a pochi metri dall’ingresso principale del Duomo, ha raggiunto la piazza in direzione del Corso Garibaldi e si è arrampicato su un palazzo tramite alcune condotte di servizio. Armato di un coltello, ha minacciato di tagliare i tubi chiedendo a tutti di allontanarsi e di lasciarlo scappare, ma alla fine anche il coltello gli è scivolato ed è rimasto disarmato. Intanto la piazza s’era riempita di curiosi che hanno assistito alla scena. L’uomo ha iniziato a gesticolare urlando, ma nel giro di pochi minuti i poliziotti sono riusciti a braccarlo e portarlo in Questura. L’uomo è stato denunciato a piede libero. Ecco le immagini: