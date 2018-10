Reggio Calabria: all’Hemp Museum la presentazione delle nuove collezioni di infiorescenze di canapa

4 ottobre 2018 14:45

Reggio Calabria: appuntamento dalle ore 19:30 venerdì 5 ottobre presso l’Hemp Museum

Presso l’Hemp Museum di Reggio Calabria, venerdì 5 ottobre si terra’ una presentazione delle nuove collezioni di infiorescenze dove verranno anche spiegati i benefici tratti dalla pianta di canapa, rigorosamente con THC sotto i limiti di legge. Dopo la presentazione ci sarà anche una degustazione di prodotti a base di cannabis sativa light accompagnata da ottima musica, e non manchera’ anche uno spazio dedicato ai cultori dello svapo che potranno apprezzare le ultimissime novita’. Appuntamento quindi dalle 19,30 in via V. Veneto 79/A a pochi metri dal Museo nazionale di Reggio Calabria. Per ulteriori informazioni è possibile visitare la pagina Facebook “Hemp Museum”.