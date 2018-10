Giovane di Reggio Calabria scomparso da 5 giorni a Bologna, il disperato appello dei familiari

20 ottobre 2018 15:38

Momenti di apprensione per i familiari di un giovane di 31 anni di Reggio Calabria

Non si hanno più notizie dal 15 ottobre di Pasquale Andrea Leonardo, giovane di 31 anni originario di Reggio Calabria ma residente al nord da qualche anno. Pasquale è alto 1,63 centimetri, è moro ed è magro e potrebbe avere con sè una borsa a tracolla color marrone. Chiunque dovesse vederlo può contattare le forze dell’ordine o chiamare il numero 3475280139. “Aveva alcune faccende da sistemare quindi è partito e si è spostato a Como, Milano centrale, Bergamo – ha affermato la mamma Rosaria a Bologna Today – l’ultima volta che l’ho sentito al telefono, il 15 ottobre, era a Bologna, forse nei pressi della stazione, poi avrebbe dovuto far ritorno a casa, ma qui non è arrivato, così abbiamo presentato denuncia di scomparsa ai Carabinieri“. “Aveva qualche problema a trovare lavoro, non sapeva bene cosa fare e come muoversi, era un po’ smarrito, ma non mi è sembrato nulla di grave, a questo punto però non so più cosa pensare“, continua ancora la mamma Rosaria che tramite Bologna Today ha lanciato questo appello: “Spero che in qualche modo gli arrivi. Rientra a casa o fatti sentire in qualche modo per farci sapere se stai bene“.