Reggio Calabria: immigrato aggredisce violentemente una donna picchiandola e palpeggiandola

28 ottobre 2018 15:49

Reggio Calabria: giovane aggredita da un immigrato nella zona sud della città

Nel tardo pomeriggio di ieri un nigeriano di 21 anni ha violentemente aggredito una giovane donna sul Viale Europa a Reggio Calabria. La vittima è stata picchiata e palpeggiata ma è riuscita dopo poco a divincolarsi e a chiamare i Carabinieri che giunti sul posto sono riusciti ad identificare l’immigrato in evidente stato confusionale tanto da non tentare neanche la fuga sul momento ma si è allontanato lentamente. Sul posto sono intervenuti anche i soccorritori del 118 che hanno dato alla vittima una prognosi di 7 giorni per i lividi e le contusioni riportate durante l’aggressione.