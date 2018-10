Reggio Calabria: torna l’appuntamento con l’arte e la cultura alle Giornate FAI d’Autunno

5 ottobre 2018 17:22

Torna l’appuntamento con l’arte, la cultura e la bellezza di un’Italia tutta da scoprire. Il Luogo Aperto è la Stazione Sperimentale delle Industrie delle Essenze e dei Derivati dagli Agrumi di Reggio Calabria

È con grande gioia che la Stazione Sperimentale della Camera di commercio di Reggio Calabria, la delegazione FAI di Reggio Calabria, la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Calabria annunciano, per il tradizionale appuntamento d’Autunno del Fondo Ambiente Italiano e della Domenica di carta del Mibac, l’apertura straordinaria alle visite, a cura del Gruppo Giovani del FAI di Reggio Calabria, della sede della Stazione Sperimentale per l’industria delle essenze e dei derivati degli agrumi. Si tratta di un bene del territorio molto significativo che il Fondo Ambiente Italiano, quest’anno in una speciale sinergia con Soprintendenza e Camera di commercio, intende far conoscere, come di consueto, con visite guidate ed attività speciali a cura dei volontari FAI, nella giornata del 14 ottobre.

La Stazione Sperimentale delle industrie delle essenze e dei derivati dagli agrumi, prestigioso istituto della città (che quest’anno compie un secolo dalla sua istituzione) – e le cui competenze sono state trasferite all’Azienda Speciale della Camera, rappresenta un patrimonio da promuovere e rilanciare, la cui storia va valorizzata e diffusa. Numerose le scoperte scaturite dai sopralluoghi e dallo studio dei materiali archivistici di questo istituto, realizzate dai tre soggetti che quest’anno operano insieme per l’iniziativa del FAI e del Mibac: tra le novità emerse dai lavori preparatori alla giornata i sorprendenti dettagli del progetto di istituzione dell’Ente (a cura dell’illuminato Giuseppe De Nava che aveva previsto – intorno a questa struttura – un razionale sviluppo della filiera per lo sfruttamento della straordinaria ricchezza botanica di questo territorio) e la scoperta di un monumento che si intende restituire alla cittadinanza ed i cui dettagli saranno forniti in conferenza stampa. La Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Calabria sarà protagonista dell’iniziativa del Fondo Ambiente Italiano anche con la contestuale e prestigiosa manifestazione “Domenica di carta. Archivi e Biblioteche si raccontano”. La Giornata d’Autunno FAI gode del patrocinio del Comune di Reggio Calabria e del Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea. I dettagli dell’iniziativa saranno resi noti durante la conferenza stampa di presentazione, alla quale prenderanno parte:

Camera di commercio di Reggio Calabria – Presidente dott. Antonino Tramontana

Delegazione FAI Reggio Calabria – Capodelegazione Arch. Rocco Gangemi

Soprintendenza Archivistica della Calabria – Il funzionario archiv. Ada Arillotta

Comune di Reggio Calabria – Il Sindaco Avv. Giuseppe Falcomatà

Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea – Dott. Giuseppe Zimbalatti.