Reggio Calabria: manifestazione all’Istituto “Panella Vallauri” per la Giornata Nazionale dello Sport Paralimpico

22 ottobre 2018 18:10

Reggio Calabria: si è tenuta oggi la manifestazione per il conferimento della targa di partecipazione all’Istituto tecnico industriale “Panella Vallauri”

A seguito del grande successo della presentazione della XII Giornata Nazionale dello Sport Paralimpico, si è tenuta oggi la manifestazione per il conferimento della targa di partecipazione all’Istituto tecnico industriale “Panella Vallauri” di Reggio Calabria. Hanno partecipato all’iniziativa Antonello Scagliola, Presidente regionale Comitato Italiano Paralimpico, l’atleta della Nazionale italiana Triathlon Anna Barbaro, la Dirigente scolastica Anna Nucera, il Consigliere regionale con delega allo sport, politiche giovanili, associazionismo e volontariato Giovanni Nucera e naturalmente tutti gli studenti dell’Istituto. “Non manca niente, manchi solo tu”, questo lo slogan per la XII edizione della Giornata Nazionale dello Sport paralimpico, a ribadire l’importanza dello sport come linguaggio universale che non lascia nessuno solo e le grandi potenzialità dello sport paralimpico come strumento di benessere, di inclusione e di motivazione per le giovani generazioni, quelle che oggi si sono radunate entusiaste intorno al percorso personale e sportivo della giovane atleta reggina Anna Barbaro. Grandi potenzialità colte appieno dalla Regione Calabria – come tiene a sottolineare il Presidente regionale CIP Antonello Scagliola – che per la prima volta ha aperto le porte della Commissione regionale dello sport al Comitato Paralimpico, di cui oggi fa parte a pieno titolo. “Lo sport in Calabria procede nella sua rivoluzione copernicana, attestata anche dall’ingresso dello sport paralimpico nei vertici regionali calabresi, come riconoscimento necessario di pari dignità della pratica sportiva e del gran lavoro fatto dagli atleti, dai tecnici, dai dirigenti e dalle famiglie del mondo paralimpico calabrese che donano alla nostra regione campioni di grande talento. Questa è la strada che abbiamo tracciato e che proseguirà – in sinergia con gli enti e con le scuole – attraverso il monitoraggio degli impianti sportivi per verificare la presenza di barriere architettoniche e la loro eventuale rimozione”, conclude il consigliere delegato Giovanni Nucera.