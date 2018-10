Reggio Calabria, Forza Italia sul Granillo: “quanto tempo rimarrà ancora chiuso?”

13 ottobre 2018 10:12

Reggio Calabria, il Gruppo di Forza Italia in consiglio: “per quanto tempo lo Stadio Oreste Granillo rimarrà chiuso? Qual è il cronoprogramma dei lavori?”

“Per quanto tempo lo Stadio Oreste Granillo rimarrà chiuso? Qual è il cronoprogramma dei lavori? Quali iniziative sta promuovendo l’Amministrazione Comunale per ridurre i disagi creati dall’inaccessibilità dello Stadio?”, Questi alcuni dei quesiti posti dal gruppo di Forza Italia con il capogruppo Mary Caracciolo e i consiglieri Lucio Dattola, Pasquale Imabalzano e Giuseppe D’Ascoli mediante una interrogazione depositata nella giornata del 12 ottobre presso il Comune di Reggio Calabria. “Quesiti indirizzati al delegato Latella e al Sindaco Falcomatà. Sì, proprio quello stesso Sindaco che annunciava durante il Consiglio Comunale del 28 settembre che in dodici giorni si sarebbe avuta la riapertura dello Stadio Granillo. I giorni sono passati e nulla si è mosso se non lo sconforto di avere lo Stadio Granillo chiuso per molto altro tempo. Tutto per incapacità e inadeguatezza dell’Amministrazione attuale rea di non saper programmare tempestivamente gli interventi di manutenzione neanche di un impianto sportivo. E sì, una buona amministrazione non avrebbe certamente aspettato l’inizio di campionato per agire sui lavori di manutenzione del Granillo. Ribadiamo che come sempre il prezzo più alto di tanta conclamata incapacità lo paga il reggino, tifoso e non. Lo paga l’abbonato che sarà costretto da questa Amministrazione ad andare chissà dove per assistere alle partite. Lo paga tutta la cittadinanza per la grave lesione di immagine a livello nazionale che subisce l’intera Città. Chiediamo chiarezza su questa vicenda e che si agisca immediatamente. Lo si deve alla Città”, concludono.