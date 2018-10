Reggio Calabria, Calabrò: “i siti archeologici e culturali della città protagonisti del festival regionale Miti Contemporanei”

11 ottobre 2018 12:36

Reggio Calabria: alla presentazione del festival Miti Contemporanei, giunto alla sua settima edizione, era presente l’assessore alla Valorizzazione del patrimonio culturale, Irene Calabrò

Alla presentazione del festival Miti Contemporanei, giunto alla sua settima edizione, era presente per il Comune di Reggio Calabria, l’assessore alla Valorizzazione del patrimonio culturale, Irene Calabrò. Il festival 2018, finanziato dalla Regione Calabria per la sezione Attività culturali, prevede una edizione ricca di sinergie tra molteplici realtà teatrali italiane e internazionali a partire dal prossimo 19 novembre. “I siti archeologici e culturali della città saranno protagonisti di un festival itinerante alla scoperta del mito e delle nostre radici culturali – dichiara Irene Calabrò – ospitando registi, critici teatrali e diverse performance, oltre a incontri con studenti e laboratori, con l’obiettivo di sperimentare nuovi linguaggi e formule”. Diversi saranno gli incontri di letteratura, spettacoli teatrali, performance artistiche di vario genere, che avranno luogo all’interno della splendida cornice del nostro patrimonio cittadino che si rianima e prende nuova forma anche grazie alla sperimentazione di nuovi linguaggi. “E’ una ulteriore occasione di valorizzazione dei nostri tesori culturali che si aprono a un percorso che amplia l’offerta per i nostri visitatori e concittadini. Una opportunità in più – conclude Irene Calabrò – all’interno di un percorso di valorizzazione comunale che assestata la fase di restituzione materiale ai cittadini, si avvia a una funzionalizzazione più piena, grazie all’iniziativa, e in sinergia con i tanti attori culturali del nostro territorio”.