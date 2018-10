Reggio Calabria, enorme perdita d’acqua dopo i lavori per le condotte elettriche e telefoniche: “fiume in piena” a Spirito Santo, 150 famiglie senz’acqua da giorni [VIDEO]

16 ottobre 2018 12:22

Reggio Calabria: enorme perdita d’acqua a Spirito Santo, rubinetti a secco per circa 150 famiglie

Da ormai 3 giorni a Reggio Calabria e precisamente nel Vicolo Chiantella di Spirito Santo, è presente un’enorme perdita d’acqua causata da lavori effettuati per condutture elettriche e telefoniche. La perdita sgorga da giorni come un vero e proprio “fiume in piena” lasciando circa 150 famiglie senz’acqua da giorni con i conseguenti disagi pesantissimi per anziani e bambini. Una situazione insostenibile che si ripete nel centro di una città metropolitana, evidentemente indegna di tale riconoscimento.